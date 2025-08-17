В челябинском зоопарке игрунка родила «королевскую двойню»

Это уже второе за год пополнение в семье приматов

В челябинском зоопарке игрунка Мини стала мамой — уже во второй раз в этом году. На свет у семьи приматов появилась «королевская двойня» — мальчик и девочка, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Поздравляем родителей и желаем им крепкой нервной системы, а также здоровых поясниц. Потому что когда на тебе постоянно висит гирлянда из детей-погодков…» — посмеялись в зоопарке.

Родителям и правда придется непросто, ведь предыдущее пополнение в их семье случилось чуть больше месяца назад. Тогда Мини также родила двойню. А до этого она стала мамой в ноябре прошлого года.

«Вот где демография процветает»,— шутят гости зоопарка в комментариях и желают малышам крепкого здоровья.

Кстати, у игрунок папы принимают активное участие в воспитании малышей.