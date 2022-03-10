В челябинском университете прошла презентация фильма об аркаимской колеснице

Документальное кино посвящено профессору вуза Геннадию Здановичу

В четверг, 10 марта, в ЧелГУ прошла презентация фильма «Аркаим. Колесница времени». В документальном кино от телеканала «Моя планета» рассказывают о древнейшей колеснице в мире и истории Аркаима, на территории которого были найдены фрагменты повозки. На презентацию приехали герой фильма археолог Иван Семьян и общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«В этом году мы празднуем 25 лет со дня открытия Аркаима. В 1987 году было найдено 27 укрепленных поселений, которые получили название Страна городов. Большой вклад в открытие внесли ученые Челябинского государственного университета. Поэтому мне особенно волнительно выносить на ваш суд фильм от нашей команды», — прокомментировала Ирина Текслер.

Фильм посвящен ученому ЧелГУ Геннадию Здановичу. Именно он с коллегами обнаружил останки древнейшей в мире колесницы в 1972 году, а в 1987 году руководил раскопками Аркаима.

«Ученые государственного университета с командой Здановича в 80-х спасли Аркаим от затопления, на этой территории планировали создать водохранилище. Но Аркаим удалось отстоять, и до сих пор археологи изучают поселения бронзового века. На раскопках Аркаима выросло несколько поколений историков ЧелГУ. В 2019 году я познакомилась с одним из ваших выпускников, Иваном Семьяном. Он с горящими глазами рассказал, что такое Синташта, синташтинские колесницы. Я не смогла остаться равнодушной, мы собрали команду и сняли фильм об этом археологическом открытии», — рассказывает Ирина Текслер.

В сюжете фильма эксперимент археолога Ивана Семьяна и его лаборатории «Археос». Ученые воссоздали первую в мире колесницу с древней конной упряжью. При этом в конструкции не использовалось ни одной железной детали. О съемках и своем эксперименте археологи рассказывали нам в интервью.

Напомним, что премьера фильма «Аркаим. Колесница времени» состоялась в конце января, к первому показу в аэропорту установили копию колесницы. В Челябинске фильм транслируют до 18 марта в историческом парке «Россия — моя история». Также в планах показать ленту в Москве в Государственном историческом музее.