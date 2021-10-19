В челябинском Центре атомной энергии покажут научно-популярное ток‑шоу

В ИЦАЭ будут говорить о Нобелевской премии и вакцине от рака на «Языке Эйнштейна»

В челябинском Информационном центре по атомной энергии представят первый осенний выпуск устного журнала «Язык Эйнштейна». Это научно-популярное ток-шоу в стиле «Прожекторперисхилтон», где ученые читают и обсуждают новости науки.



Эксперты в «ламповой» кухонной атмосфере будут обсуждать новости, а зрители смогут увидеть это на большом киноэкране в зале ИЦАЭ. Сразу после презентации нового выпуска ток-шоу зрители вживую встретятся с учеными и смогут задать им появившиеся вопросы. Авторам лучших вопросов спикеры подарят научно-популярные книги.

21 октября в новом выпуске ученые обсудят съемку кино в космосе, прошедшую Нобелевскую премию, генетическую сыворотку, продлевающую жизнь, и оксфордскую вакцину от рака.

Спикерами станут физик, кандидат физико-математических наук Александр Герасимов, доцент биологического факультета Челябинского государственного университета, биолог, кандидат биологических наук Евгения Блинова и медицинский журналист, автор книги «Онколикбез» Лия Захарова.

Мероприятие пройдет 21 октября в ИЦАЭ Челябинска. Начало — в 19:00. Вход свободный, нужно только зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке в группе «ВКонтакте» ИЦАЭ Челябинска.