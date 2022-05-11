В театре «Манекен» продолжаются мастерские для зрителей. В рамках программы «Манекен+», придуманной режиссером Игорем Бармасовым, зрители уже присутствовали на читках пьес, репетициях спектаклей, экскурсиях от актеров театра.
Одна из экскурсий сложилась в рамках фестиваля «Манекениада», устроенного театром в конце марта, в честь своего дня рождения. Формат получил название «аудиопроменад», потому что всем участникам выдавали наушники, а потом просили их делать разные странные и вполне обыденные вещи.
Мало кто знает, что в театре есть своя библиотека, где хранятся учебники по драматургии и режиссуре (мне достался томик Товстоногова), а также собрания сочинений классиков
Один из таких променадов назвали «Человек в театре». Он о том, что случается в театре, когда туда приходит зритель. И о том, что случается со зрителем вообще всегда.
Променады по театру бесплатные — нужно только заранее подсуетиться и забронировать себе местечко. Число участников на каждой встрече ограничено технически, аудиогидов у театра не больше двух десятков.
Зрителей на входе приветствует режиссер и автор променада Игорь Бармасов. О его творческом подходе к работе можно судить по всему проекту «Манекен+» и заводному спектаклю «Гринч». Он предупреждает, что жанр аудиопроменада экспериментальный, что все присутствующие — уже участники спектакля и что голос в наушниках будет подсказывать, что делать дальше. Важно добавить — ничего неприличного не попросят.
Зрителям-участникам выдают новенькие наушники, передатчики-аудиогиды и фонарики. Причем цвет фонарика имеет значение
Зато внезапно вы будете разглядывать себя в зеркале, писать письма в будущее, изо всех сил махать незнакомым людям. В общем, делать все то, на что в обычной жизни не хватает ни времени, ни осознания.
Прогулка по театру занимает чуть больше получаса. И не ждите какого-то фееричного перформанса. Тут вы сами — перформанс. С мучительными воспоминаниями о первом походе в театр, сеансом самокопания и тревожными аккордами трека Ганса Циммера из «Интерстеллара» на фоне.
Или нет, и вам достанется совсем другая экскурсия от творческой группы из Игоря Бармасова, Елены Васильцовой и саунд-дизайнера Глеба Патрикеева. В конце концов, проект «Манекен+» только набирает обороты.
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