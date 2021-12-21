В челябинском Театре современного танца создали первый новогодний перформанс для детей

Премьера «Как Дима в театр ходил» состоялась 20 декабря

Этот проект сложно назвать спектаклем, скорее перформанс-экскурсия. Впрочем, с жанрами у удивительного Театра современного танца Ольги Поны всегда было необычно.







Значит, живет в театральной мастерской современного танца мальчик Дима. Симпатичный такой, со взъерошенными волосами, пухлыми губами, курносый. Дима везде ходит с двумя артистами театра. Они — его руки и ноги, ведь парнишка — кукла-марионетка.

Здесь стоит рассказать подробнее. В конце 2020 года в репертуаре театра появился спектакль «Спят медведи и слоны». Это семейная история о доверии и взрослых, которые в душе всегда остаются детьми. Спектакль был создан при поддержке петербургского художника-кукольника Захара Давыдова. Он создал для танцевальной истории удивительных кукол. Там были перчаточные куколки и марионетки, лицами и прическами как две капли воды похожие на артистов спектакля.





С тех пор в танцевальной труппе прописались куклы, так что Дима в детском спектакле не один, он в театр пришел с Бабушкой. Специально для них (и для всех остальных зрителей) артисты труппы составили познавательный маршрут по Дому культуры, в котором базируется челябинский театр. Шесть локаций — шесть разных развлечений, шесть театральных искусств.





В фойе на первый показ зрителей собралось немного: примерно восемь детей, родители и сами артисты Театра современного танца. Вместе с Димой мы поднимаемся по лестнице. Ежимся от таинственных масок, танцующих в темноте коридора. Любуемся балериной на сцене. Ищем кукол в зале вокруг елки, плетем косички Снегурочке, зовем Деда Мороза. Каждая из шести площадок интерактивна. Даже та, где мы все мгновенно оказались в буре морской, среди волн и бликов. Казалось бы, это всего лишь кусок ткани. Но приглушенный свет и отточенные движения танцовщиков погружают нас с головой. Чувствуешь соленые брызги на лице (пусть это и слезы, счастливые) и ветер в волосах. А потом детей пригласили летать. На пару минут, зато сколько удовольствия!





Путешествие по театру длится около часа и заканчивается танцами. В этот иммерсивный спектакль включились все: артисты Театра современного танца, Дед Мороз и сама Ольга Пона. Потому что театр живет, когда внутри смеются, танцуют и играют сказки. Особенно под Новый год.



Показы спектакля «Как Дима в театр ходил» будут идти ежедневно до 25 декабря. И в каникулы, с 3 по 8 января. Театр базируется в ДК ЧЗМК, в Ленинском районе.