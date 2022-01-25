В челябинском театре пройдет квиз о страшных сказках

Интеллектуальная игра посвящена премьере спектакля «Каменное сердце»

В Челябинском Молодежном театре готовятся к премьере страшной сказки «Каменное сердце» Вильгельма Гауфа. 29 января пройдет викторина, посвященная произведениям Ганса Христиана Андерсена и других писателей. На встрече сделают акцент на оригинальных сказках, от которых кровь стынет в жилах.



В квизе обещают вопросы о литературе и экранизациях известных сказок. Предстоит узнать, на что решилась сестра Золушки ради туфельки, как действительно закончилась «Русалочка» Андерсена и спаслась ли Красная Шапочка в конце.

Участие бесплатное, но нужно заранее записаться. Можно зарегистрировать команду от 2 до 8 человек или прийти одному и найти товарищей уже на месте.

Лучшим обещают ценные призы и билеты на предстоящий спектакль.

В России сказка Гауфа больше известна под названием «Холодное сердце», в ней главный герой Питер отдает свое человеческое сердце в обмен на богатство. Режиссером постановки стал Александр Черепанов, он работает с Молодежным театром с 2006 года.

Игра пройдет в Молодежном театре в субботу, 29 января, в 15:30.