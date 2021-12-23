В челябинском театре прочитают пьесу «Переспать с Леной и умереть»

Историю из шорт-листа фестиваля «Любимовка» примерят для сцены Молодежного театра

На малой сцене челябинского Молодежного театра пройдет последняя читка этого года: актеры во главе с режиссером Иваном Миневцевым расскажут по ролям пьесу Тони Яблочкиной «Переспать с Леной и умереть».

Пьеса в 2021 году вошла в шорт-лист главного драматургического фестиваля страны — «Любимовка». Она о кризисе среднего возраста, изоляции в пандемию, растерянности и любви.

Отметим, что в следующем году на сцене Молодежного театра развернется ежегодная театральная мастерская молодых режиссеров «Контур». В новом сезоне ставить будут как раз пьесы из шорт-листа «Любимовки»-2021. Так что «Переспать с Леной и умереть» вполне может стать большим спектаклем Молодежного театра.

Читка состоится 23 декабря в 19:00, и места на нее забронированы за неделю. Но попытайте счастья, вдруг кто-то не придет.