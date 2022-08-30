В челябинском театре поставили спектакль-загадку

Рассказываем, почему к просмотру премьеры «Плотник» в Mini театре лучше подготовиться заранее

Фото Александра Исакова

На сцене челябинского частного Mini театра состоялась премьера моноспектакля «Плотник». Никаких бревен, бензопилы «Дружба» и рубанка. Актриса Елена Шингареева (из труппы Молодежки) выходит в зал в белом платье, рассказывает историю про своего деда и шалаш на даче. Двигается в танце, борется с платьем и самой собой.Вокруг все очень лаконично: несколько цветных софитов, дарк-эмбиент фоном играет. И все действие сосредоточено в руках актрисы и ее репликах. Она начинает разбирать свое платье на липучках, подвешивает туфли на крючках, перечисляет стройматериалы и инструменты, которые требуются ей для ремонта домика. А ты сидишь в зале и перебираешь в уме причины, по которым продолжаешь завороженно смотреть, как Елена раскидывает в стороны руки, как голос ее усиливается фонограммным дублем и звучит словно рокот небесный, как платье превращается в путы, а сама сцена — в распятие.Постановка основана на коротеньком рассказе драматурга Лидии Головановой. Она как-то увидела на даче шалаш, который построил ее дед. То есть увидела она почти развалину, сарайчик метр на два, внутри которого всякое барахло, старые шубы и насекомые под обшивкой. И вдруг принялась его чинить. Свои действия в тексте она комментирует: меланхолично, едко, иногда равнодушно, почти без эмоций. Смысл весь зашит в действиях и том, что спрятано между строк.Но это межстрочие еще нужно ухватить, зацепиться за внезапные реплики про плотника и плоть, запрещенные профессии, церемонии омовения. Так ловко они вписаны в привычные и бытовые действия. И только когда в финале актриса примеряет терновый венец на голову, вот тогда понимаешь, кто этот плотник и почему девушка в этой роли — это конец старого света и начало нового. Поэтому и лицо ее изможденное в синих софитах. И тело в синяках и ссадинах от строительных работ. И воду так трудно пить.И трудно сдержать эмоциональный вскрик, когда понимаешь, что вот сейчас создалось перед тобой на сцене: что-то новое в привычных нам границах. Как новоиспеченный демиург не просто чинит старый шалаш, построенный дедом на садовом участке. А творит новую вселенную вокруг себя и внутри. Буквально выстругивает из плиты OSB, замазывает глиной и вдыхает жизнь.Спектакль «Плотник» в Mini театре назвали эмоциональной перезагрузкой. А я бы назвала актом творения. Событием, которое нужно пережить.