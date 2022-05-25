В челябинском театре поставили роуд‑муви с песнями Энрике Иглесиаса и покойником

Спектакль студии‑театра «Манекен» выйдет под закрытие сезона

Студийцы — ребята хитрые, до премьеры никогда не показывают даже самую малость сценического действа, только афиши.

«В первую очередь это история о прощении. О том, как злиться много лет на родного человека, а потом вдруг взять и простить наконец, поднять голову и идти дальше. Плохо, если человек живет злостью, она застилает ему глаза»,

— говорит Владимир Филонов.

В челябинской студии-театре «Манекен» 28 и 29 мая премьера — свой 26-й сезон студийцы закрывают постановкой «Человек в закрытой комнате». У спектакля необычный жанр — это роуд-муви, основанное на одноименной пьесе драматурга и сценариста Татьяны Загдай (сериал «Проект: Анна Николаевна»).История, мягко скажем, не очень типичная. Столичная штучка Жанна должна вернуться на родину в глубинку, чтобы похоронить отца, которого не любит и не видела 15 лет. Да только в провинциальном городке это не так просто, как кажется. Тело покойника нужно повозить по разным инстанциям, чтобы собрать справки и выписки. Как дальше действовать — Жанна не знает. Ведь мертвый отец в пути начинает с девушкой разговаривать.Пьеса «Человек в закрытой комнате» свеженькая — она вошла в шорт-лист литературной премии «Кульминация-2021», а ранее наделала много шума на фестивале «Любимовка». По всей стране работу читают, делают эскизы, а буквально неделю назад в столичном Театре им. Моссовета состоялась премьера первого спектакля.В челябинском театре за пьесу взялся молодой режиссер Роман Ворожцов (вы его могли видеть в разных ролях всех последних премьер студии, он классный!). Поставить спектакль по произведению — целиком его идея, он даже связался с Татьяной Загдай и получил разрешение на постановку. Спустя несколько эскизов худрук театра Владимир Филонов одобрил большой студийный спектакль и начал смотреть отрывки.С точки зрения сценографии действие достаточно лаконичное — всю работу берут на себя актеры, музыка и «бегущая строка», с внезапными объявлениями, строчками из пьесы и фразами, больше похожими на мантры или статусы «ВКонтакте». Действующих лиц несколько: сама Жанна, ее бывший одноклассник Костик, труп отца, собака и еще кто-то. Фоном играют хиты 1990-х, включая сладкоголосого красавчика Энрике Иглесиаса. Это, кстати, не режиссерская придумка, музыкальные предпочтения героев подробно описаны в самой пьесе.Официальная премьера спектакля состоится в сентябре, тогда же на показ позовут и Татьяну Загдай. А в ближайшие выходные, 28—29 мая, в 18:00 состоится «пристрелочный» спектакль. Билет на него стоит 350 рублей. И да, строго 18+, в спектакле (как и в первоисточнике) прилично ненормативной лексики.