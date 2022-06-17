В челябинском театре поставили пластический моноспектакль по роману «Анна Каренина»

Премьеру Театра современного танца можно увидеть уже 19 июня

Артистка Челябинского театра современного танца Александра Шалонина прочитала роман Толстого «Анна Каренина» и создала собственный пластический спектакль-эксперимент. История называется «Анна, живи!». В хореографическом этюде, который автор исполняет сама, зашит трогательный смысл: вокруг столько безразличия, но эту равнодушную маску можно скинуть, вершить добро и раскрывать в себе искренность и любовь.

В спектакле артистка танцует с использованием подвесных полотен. Спектакль покажут в программе с другими постановками Театра современного танца: «Иррациональный» и «Поцелуй меня дважды». Танцевальный сеанс пройдет на сцене Камерного театра 19 июня в 18:30.