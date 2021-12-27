В челябинском театре поставили новогодний мюзикл композитора из Санкт-Петербурга

Премьера детского спектакля «Волшебный посох Деда Мороза» состоялась в Театре оперы и балета

Новогодняя кампания в челябинском театре им. Глинки представлена новым спектаклем Владимира Баскина. Композитор из Санкт-Петербурга уже писал мюзиклы для этого театра — «Двенадцать месяцев» и «Алиса в стране чудес» до сих пор пользуются популярностью у зрителей.



Праздничная история для всей семьи крутится вокруг классического сюжета. Злодеи (в этом году коршун и завистливая ворона) не дают Новому году случиться, поэтому на помощь спешат друзья Деда Мороза, а маленькие зрители у актеров «на подхвате».

В спектакле принимают участие воспитанники вокальной студии Бориса Каплуна

На сцене челябинского театра за сказку вязалась Александра Тихомирова. Приглашенный режиссер и балетмейстер из Санкт-Петербурга поставила более 70 спектаклей в театрах России и Беларуси, делала и «Свадьбу Фигаро» и «Щелкунчика», получила медаль Франциска Скорины и звание лауреата белорусской Национальной театральной премии.

«На сцену выйдут любимые с детства персонажи. Это и Леший, и Кот Баюн, и Снегурочка. „Волшебный посох Деда Мороза“ — это русская сказка, в которой добро побеждает зло и наступает праздник», — отмечает Александра Тихомирова.

Сцена театра превратилась в волшебный лес, в котором происходят невероятные новогодние приключения. Перевоплотиться в сказочных персонажей артистам помогут яркие костюмы. Особого внимания заслуживают наряды Снегурочки и Деда Мороза — серебристое платье с подолом и роскошная шуба.





Сценографические решения и костюмы подготовили номинанты Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: художник-постановщик, художник по костюмам Елена Вершинина и художник по свету Алексей Тарасов.





Кроме того, в спектакле принимают участие не только солисты Челябинского театра оперы и балета, но и воспитанники детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна.

Премьера сказки — 27 декабря, билетов в продаже уже нет. Но показы будут идти до 30 декабря и в январские каникулы.