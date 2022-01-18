В челябинском театре откроют выставку коллажей «Присутствие»

Экспозицию подготовило сообщество «Руки-ножницы»

20 января в холле Камерного театра открывается выставка коллажей «Присутствие». Организует ее городское сообщество коллажистов «Руки-ножницы», созданное Евгенией Сафаровой и Дарьей Федоровой в феврале 2021 года. Ранее сообщество готовило экспозицию для галереи «Клоповник».

Новая выставка приурочена ко дню рождения сообщества. В экспозиции собраны аналоговые, цифровые, фигуративные и абстрактные коллажи на маленьких и больших холстах от десяти художников.

Открытие выставки «Присутствие» состоится 20 января в 16:30. Познакомиться с работами в Камерном театре можно до 17 февраля 2022 года.

О других событиях этой недели читайте в нашей афише.