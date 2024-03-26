В Челябинском театре оперы и балета установят подиум

Фестиваль «Платье города» представит тренды нового сезона

Уже завтра, 27 марта, в Челябинском театре оперы и балета пройдет традиционный фестиваль «Платье города». Ежегодный праздник моды состоится в этом году уже в 24-й раз. Какие сюрпризы ждут челябинцев на показе — в интервью с автором фестиваля Светланой Клименко.





Фото предоставлено Светланой Клименко

— Светлана Михайловна, фестиваль можно назвать ровесником века, у него довольно-таки внушительный возраст, и с каждым годом «Платье города» привлекает все больше и больше людей. А с чего начинался фестиваль моды?

— Фестиваль зародился четверть века назад. Он был создан как конкурс, где выбирали лучших дизайнеров, и мы принимали просто огромное количество заявок! Сейчас, когда мы с коллегами смотрим фото и видео с первых фестивалей, видим, что все было очень просто и наивно. И тем не менее дизайнеров на конкурс подавалось очень и очень много — были швеи, конструкторы одежды, художники-модельеры. Все это только зарождалось в те годы, многие челябинцы даже не знали, что есть такая профессия — дизайнер.

— И похожих проектов в то время больше не было?

— Параллельно с нами шел «Русский силуэт» (международный конкурс молодых дизайнеров. — Прим. автора), который просуществовал только два года. А я настолько полюбила свой фестиваль, а вместе со мной — все сотрудники, дизайнеры и челябинцы, что все начинают ждать его уже с осени. Многие звонят нам, спрашивают, как можно поучаствовать, как можно посмотреть.





Фестиваль «Платье города — 2022»

— Фестиваль за много лет сумел найти столько поклонников не только среди дизайнеров, но и среди горожан. А прогремели ли после конкурса новые имена?

— Вы знаете, мы дорожим тем, что в Челябинске, как и в мировых столицах, проходит крупное модное событие, да еще и на очень красивой площадке, многие участники которого получают известность и любовь поклонников не только в Челябинске, но и в России и за рубежом! Так, мир узнал о Марии Чубаевой (бренд ЧУМА), Наталье Молодчей, Елене Андреевой (СОЛО), Татьяне Кияшко, Марине Фомичевой.

— А с какими сложностями сталкивались за эти годы?

— В 2006 году я внесла новую идею в проект — показать ВИП-персон в одежде от российских дизайнеров. Было очень много споров у меня тогда с ВИПами: они говорили, что носят только иностранные бренды, и наотрез отказывались от российской одежды! Ну а со временем, постепенно, мы подошли к тому, что сейчас такие вопросы даже не поднимаются. Все с удовольствием примеряют на себя коллекции отечественных дизайнеров.

— Тема фестиваля в этом году — «Модный прогноз. Сделано в России». Челябинцам стоит присмотреться к коллекциям, они станут неким эталоном на новый сезон весна-лето?

— Весь фестиваль, за исключением коллекции Ольги Маляровой, которая является сценической, — это костюмы для мировых конкурсов красоты. И все представленные коллекции — это, конечно, модные тенденции.

— Сколько дизайнеров примут участие в показе? Участники будут в основном челябинцы или гости из других регионов?

— Всего мы покажем 17 коллекций — будет и детская одежда, и взрослая. В основном будут представлены местные авторы, но приедут и гости. Так, из Екатеринбурга ждем Никиту Баранова, очень известного крутого дизайнера, который уже много лет работает, участвует в европейских модных показах. Едут и из Москвы — Настя Чернышова и Иван Бутырский. Это новые звезды, которые выигрывают сейчас практически все конкурсы молодых дизайнеров. Настя выиграла недавно «Русский силуэт» в Москве. Из Омска новую коллекцию специально для показа привезет Александр Богданов. Он создал ее для нашего фестиваля и пока держит все детали в секрете.

— Ждут ли зрителей еще какие-то сюрпризы на фестивале?

— В конце модного фестиваля мы покажем уникальные вещи, которые украшены жемчугом и рубинами, — коллекцию «Эрмитаж». Само по себе название говорит все за себя: все платья объединены русским духом и созданы через вдохновение русской историей, в особенности эпохой Романовых. Это очень дорогой груз, который мы тщательно оберегаем и сегодня уже переместим в театр. Платья в собранном виде даже не проходят в обычную дверь, поэтому надевать их будут прямо за кулисами подиума.





Фото предоставлено Светланой Клименко



— При создании коллекции дизайнер вдохновлялся эпохой в целом или какими-то особенными деталями?

— Каждое платье олицетворяет конкретный образ — это и знаменитая «Царевна-лебедь» Врубеля, и «Корона Российской империи». Есть платье, посвященное русскому кокошнику и украшенное самоцветами. Финальным платьем на показе станет образ «Эрмитаж», вдохновленный внешним видом Зимнего дворца. Перья на нем олицетворяют крылья двуглавого орла. Также элементы платья передают изображения картин, которые хранятся в музее в Санкт-Петербурге.

— Кажется, что такая императорская коллекция не вяжется с темой фестиваля «Модный прогноз». Неужели в новом сезоне стоит присмотреться к роскоши и русскому духу для своих образов?

— «Эрмитаж» — это коллекция, которая будет в моде всегда. Это вековые российские традиции, которыми мы гордимся. И мы не хотим, чтобы в погоне за модными тенденциями россияне забывали про вечное!

Познакомиться с модными течениями челябинцы смогут 27 марта в Театре оперы и балета имени М. И. Глинки. Генеральный информационный партнер фестиваля — телеканал ОТВ, информационный партнер — «Радио 100». Сотрудники телеканала ОТВ также примерят роли настоящих моделей и поучаствуют в модном показе отечественных дизайнеров.