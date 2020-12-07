В Челябинском театре оперы и балета состоится гала-концерт «Посвящение Чайковскому»

Событие будет посвящено 180-летию великого композитора.

9 декабря в театре оперы и балета состоится гала-концерт «Посвящение Чайковскому». Событие станет кульминацией фестиваля «Кармен», который проходит в Челябинском театре оперы и балета с 25 ноября по 20 декабря. Приедут московские звёзды: ведущая солистка Большого театра Агунда Кулаева и солист Московского театра «Новая опера» Алексей Татаринцев. Агунда Кулаева выступала на сцене Национальной оперы Софии, Немецкой оперы в Берлине, Никикай-оперы в Токио, Национальной оперы Амстердама, Израильской оперы, в 2013 году приняла участие в исполнении Реквиема Дж. Верди в Милане. Алексей Татаринцев — лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Опера. Мужская роль» (2016 г.), лауреат Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Мастер сцены», а также лауреат I премии Международного конкурса теноров памяти Лучано Паваротти.

В первом отделении прозвучат романсы Чайковского, включая и многими любимые, и малоизвестные. Второе отделение будет посвящено опере: артисты исполнят знаменитые арии и дуэты из «Евгения Онегина», «Иоланты», «Мазепы», «Орлеанской девы» и других произведений. Концертмейстер — заслуженный артист Республики Южная Осетия Михаил Мищенко (Новосибирск).