В Челябинском театре оперы и балета появился уникальный дирижерский пульт

К юбилейному театральному сезону в театре отреставрировали оркестровую яму и собираются открыть музей

Челябинский театр оперы и балета готовится к новому сезону. В этом году театру исполняется 65 лет. В честь памятной даты в театре проводят ремонт и обновляют репертуар. На днях завершилась реконструкция оркестровой ямы. Оценить новшества в театр приехал заместитель губернатора Вадим Евдокимов. Экскурсию по обновленной яме для гостя и журналистов проводил директор театра, Владимир Досаев и помощник дирижера Ильдар Жалилов.





Мы давно мечтали опустить часть подиума оркестровой ямы, чтобы зрители совсем не видели музыкантов. Заодно укрепили сцены и засыпали пустоты керамзитом. Теперь звук от разных групп инструментов идет на одном уровне, а новая бархатная обшивка сделала его еще и мягче, — Владимир Досаев проводит рукой по новому бархатному краю ямы.

Ильдар Жалилов рассказал, что произошла самая масштабная реконструкция оркестровой ямы за последние 30 лет и продемонстрировал возможности нового дирижерского пульта.

Это уникальный пульт, есть только в нашем театре. У него электронные регулировки высоты, с функцией запоминания. Чтобы каждый из дирижеров театра мог быстро настроить свое рабочее место. Кроме того, мы обновили пюпитры, добавили боковые шторки, чтобы подсветка для нот не мешала зрителям и происходящему на сцене. Завтра у нас первая репетиция оркестра в новой яме, ждем с нетерпением,— Ильдар Жалилов расставляет пюпитры у стульев.





Работы по реконструкции оркестровой ямы инициировал попечительский совет театра, сумма вложений — порядка 800 тысяч рублей. Кроме реконструкции оркестровой ямы, нового раздвижного занавеса и музея, театр в новом сезоне ожидает еще несколько приятных сюрпризов.

Театр — это парадное лицо культуры любого региона. Поэтому ремонт и обновления необходимы. Кроме того, в этом году будет оказана особая поддержка солистам театра, на это выделено около 17 млн. рублей в виде грантов. Кроме того, попечительский совет выделит средства на поощрение сотрудников театра. Добавлю, что Театр оперы и балета пока единственный, где в полной мере работает попечительский совет, в который, кстати, входит губернатор Челябинской области, Алексей Текслер. Добавлю, что мы закладываем определенную сумму и на так называемые постановочные расходы, чтобы нынешний сезон был богат на премьеры, — подчеркнул Вадим Евдокимов, вице-губернатор Челябинской области.





К новому сезону в Театре оперы и балета откроется музей. На третьем этаже здания развернут несколько интерактивных зон, где можно будет узнать историю театра, примерить костюмы героев разных спектаклей, изучить особенности конструкции сцены и посмотреть фрагменты балетов и опер, которые играли в театре много лет назад.

Мы находили в архивах театра разработки еще 60-ых годов, с идеей музея. Я сам давно хотел создать музей при театре, мы рассматривали разные варианты исполнения. Сложно было найти партнера, который согласился бы работать в таком маленьком помещении. Наш музей будет интерактивный, интересен и взрослым и детям, — делится планами Владимир Досаев.

Монтаж музейных конструкций и мультимедийных установок начнется уже 14 августа. Открытие музея планируется 1 октября. А 2 октября Театр оперы и балета откроет свой юбилейный сезон премьерой оперы Верди «Бал-маскарад».