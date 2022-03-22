В Челябинском театре оперы и балета подвели итоги 2021 года

Попечительский совет отметил главные премьеры прошедшего сезона

22 марта в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки прошло заседание Попечительского совета театра, на котором подвели итоги года. Участники заседания обсудили громкие премьеры, которые удалось поставить на сцене театра Глинки несмотря на все ограничения, и отметили успех семейного спектакля «Волшебный посох Деда Мороза».







В заседании приняли участие председатель Попечительского совета оперного театра Андрей Комаров, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Челябинского театра оперы Александрович Досаев, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирины Текслер и другие члены совета.

«Наш оперный театр — лицо Челябинской области, и прошлый год показал, что это один из ведущих оперных театров в России. Я считаю, что это наше общее достижение. Наши артисты получают награды, премии, становятся лауреатами конкурсов, что очень приятно, и это прославляет нашу область», — считает общественный деятель Ирина Текслер.

За прошедший год на сцене театра прошли громкие премьеры: балет «Дон Кихот» и «Сказки Гофмана», оперы «Иоланта» и «Бал-маскарад».





Балет "Сказки Гофмана", Фото: Андрей Голубев

Отдельно отметили семейный спектакль «Волшебный посох Деда Мороза», который поставили на сцене при финансовой поддержке Театра оперы и балета. Хоровые партии в спектакле исполняли ученики Детской школы вокального искусства при челябинском театре. С декабря 2021 года по февраль 2022 года мюзикл показали 27 раз, его посмотрели 1300 человек.





В 2021 году тринадцать артистов оперного театра получили денежные гранты от Попечительского совета, а воспитанники детской школы вокального искусства при театре стали обладателями трех вокальных наград на Международном Фестивале «Вдохновение. Осень».

«В планах театра на 2022 год не менее яркие постановки, гастроли и фестивали, которые сделают этот театральный сезон незабываемым и будут способствовать дальнейшему развитию культурной жизни Челябинской области», — рассказал директор Челябинского театра оперы Александрович Досаев.

На заседании обсудили планы на 2022 год и отметили, что в текущее время гуманитарная миссия работников культуры приобретает особое социальное значение, а значит сбавлять темпы развития нельзя.