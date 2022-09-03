В Челябинском театре оперы и балета открылся новый сезон

На сцене сыграли «Жизнь за царя» Глинки

3 сентября в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки открылся 67-й театральный сезон. Первой постановкой осени стала опера «Жизнь за царя».

В августе здание театра было закрыто на ремонт, там ремонтировали сцену, вешали новый пожарный занавес и реставрировали поворотный круг. В фойе обновили колонны, а в зале — стены и кресла.

«Наш театр уже стал по настоящему столичным. Я уверена, что и жители и гости города, приходя сюда, будут ощущать, что находятся в лучшем театре Южного Урала», — рассказала член попечительского совета оперного театра Ирина Текслер.

В начале нового сезона будут и премьеры. Первая — опера «Травиата». Это совместный проект режиссера из Италии Луки Джиберти и челябинской труппы.

Другие премьеры нового сезона — в отдельном материале.