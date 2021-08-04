В Челябинском театре оперы и балета откроют интерактивный музей

Посетители «примерят» образы популярных героев спектаклей и познакомятся с основателями театра

Челябинский театр оперы и балета им. Глинки готовится к новому театральному сезону. В этом году на третьем этаже театра откроется интерактивный музей. Посетители смогут попасть в него до начала спектакля или во время антракта.



Новый музей будет сочетать элементы традиционного выставочного пространства и мультимедийную инсталляцию. Помимо фотохроники в экспозицию включили динамичный макет для изучения строения сцены, а также специальные экраны, с помощью которых легко «примерить» на себя образы популярных героев спектаклей.

Концепцию театрального музея разработала компания из Санкт-Петербурга Ascreen. Необходимое для музея оборудование уже доставили из Северной столицы в Челябинск.

«Каждый посетитель найдет для себя что-то интересное. В анимированных кадрах архивной фотохроники можно будет узнать историю театра с момента его проектирования. Видеоинсталляция „Люди театра“ представит именитый состав первооснователей. Интерактивная проекция с кинетическими элементами расскажет об этапах создания постановки»,

— отмечает Анастасия Надеждина, куратор музейного департамента компании Ascreen.

Впрочем, в театре идут строительные работы не только в музее. В концертном зале завершают масштабную реконструкцию оркестровой ямы. Уровень ямы опустили на 20 сантиметров для создания идеального баланса звука. Кроме того, рабочие отремонтировали каркас, сменили ковровое покрытие и обновили место дирижера, установив удобную подставку для партитуры. Реконструкция коснулась даже пюпитров — их отремонтировали и оборудовали светодиодными лампами.