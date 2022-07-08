В Челябинском театре оперы и балета начали капитальный ремонт сцены

Рабочие меняют покрытие и выравнивают поворотный круг

В июле в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки начался ремонт. Рабочие красят стены в зале, шлифуют полы и меняют покрытие на сцене.







В театре заверили, что новая сцена будет идеально ровной. Это нужно для удобства и безопасности артистов.

«Мы всю конструкцию крепим саморезами с пружиной, доски всегда будут в напряженном состоянии и не будут рассыхаться», — объясняет замдиректора по эксплуатации Сергей Нарудинов.

Параллельно в зрительном зале монтируют новый пожарный занавес. Старый пришел в негодность два года назад, его заменят на облегченный и современный.

«Это специальная конструкция, она опускается и отгораживает зрительный зал от сцены в случае пожара. Чтобы огонь не распространялся. Теперь во время представления мы будем спокойны и готовы к происшествиям», — рассказал Сергей Нарудинов.





Идет ремонт и за пределами сцены. В зрительном зале красят стены. В фойе на втором и третьем этажах шлифуют полы и обновляют колонны.





Ремонтируют сцену и зал на деньги театра и попечительского совета, его возглавляет губернатор области Алексей Текслер. На пожарный занавес деньги выделили из бюджета региона.

«Сцена — самая важная часть театра, его сердце. На нее потрачены в этом году десятки миллионов рублей. Покрытие сцены и круга делается из долговечных материалов, но все равно нужно следить за состоянием и вовремя ремонтировать»,— рассказывает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Министр культуры области отметил, что в 2022 году в планах — ремонт еще нескольких театров в регионе. К большому ремонту готовятся в Театре драмы им. Наума Орлова, там заменят сцену и полностью обновят фойе, работы здесь рассчитаны на три года.





На деньги из федерального бюджета в этом году обновят Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» и Магнитогорский театр кукол.