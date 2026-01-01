В Челябинском театре оперы и балета на Рождество проведут Штраус-концерт

Музыканты исполнят «На прекрасном голубом Дунае» и «Марш Радецкого»

В Челябинском театре имени Глинки в новом году продолжат традицию Штраус-концертов. Очередной «Рождественский бал» (6+) пройдет уже 6 и 7 января, сообщили в пресс-службе оперного.

В этом году в программу впервые включили вальсы «Поцелуй» и «Жизнь артиста», польку «В детской» Иоганна Штрауса, вальс «Золото и серебро» Франца Легара, увертюру к оперетте «Легкая кавалерия» Франца фон Зуппе, кадриль «Африканка», Египетский и Юбилейный марши, польки «С огнем» и «Волшебные пули» Иоганна Штрауса, арию Рауля из оперетты «Фиалка Монмартра» и дуэт «Шимми» из оперетты «Баядера» Имре Кальмана. Также артисты по традиции исполнят вальс «На прекрасном голубом Дунае» и «Марш Радецкого».

Штраус-концерт зародился в Челябинском театре оперы и балета в 2016 году, он вдохновлен ежегодным выступлением Венского филармонического оркестра, которое проходит 1 января в Золотом зале Музикферайна.

На «Рождественском балу» выступят солисты оперной труппы Алиса Чечель, Артур Садиков, Алексей Пьянков, Анжелика Донских. Впервые в Штраус-концерте примет участие Гузелья Шахматова.