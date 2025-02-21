В челябинском театре «Манекен» ставят спектакль «Пробуждение»

Это сентиментальная рапсодия по мотивам киносценария Геннадия Шпаликова

В театре «Манекен» Челябинска готовятся к премьере — постановке «Пробуждение» (16+). Как рассказывают в театре, это сентиментальная рапсодия, где переплетаются нежность, страсть и ностальгия по тому, что никогда не повторится, но навсегда останется в памяти.

Спектакль основан на киносценарии Геннадия Шпаликова, автора сценариев к фильмам «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Ты и я», «Пой песню, поэт…». Режиссером выступил Иван Чигасов, который ставил эскиз спектакля по пьесе Дмитрия Ретиха «Лесной дух» во время лаборатории «Контур сказки» в Молодежном театре.

Главные герои постановки встречаются после долгой разлуки и вспоминают о выбранном пути. Их встреча перетекает в разговор о жизни и любви на фоне теплой летней ночи.

Премьерные показы пройдут 14, 15 и 16 марта.