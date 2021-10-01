В челябинском театре «Манекен» представят первый спектакль для слепых

Люди с нарушением зрения смогут посетить постановку с тифлокомментированием

5 октября театр «Манекен» покажет спектакль «Ромео и Джульетта» с тифлокомментариями, детальным звуковым описанием того, что происходит на сцене. Тифлокомментатор опишет для слепых и слабовидящих зрителей предметы, пространство и события на сцене. Слышать комментатора через наушники будут только люди с нарушениями зрения.



Постановку «Ромео и Джульетта» сыграют на сцене 5 октября в 18:00. В новом сезоне в театре представят еще два спектакля с тифлокомментированием: 15 октября, 14 и 16 ноября в 18:00 — «Сотворившую чудо», а 17 октября в 12:00 — «Золушку».

Еще спектакли с тифлокомментированием в Челябинске проходят в Камерном и Молодежном театрах, Театре драмы им. Наума Орлова и Театре кукол.