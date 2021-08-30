В челябинском театре кукол установят единственную в области сцену-трансформер

Кукловодам не придется прятаться за ширмой: они смогут работать в специальной яме на сцене





В Челябинске до конца года завершат реконструкцию Кукольного театра. Сейчас работы идут полным ходом: в фойе, буфете и гардеробе рабочие провели демонтаж, чтобы заменить все коммуникации театра и обновить интерьеры. В полуразрушенном состоянии находится не только холл, но и Большой зал. Как сообщили в театре, в зале модернизируют сцену, установят новые кресла и приведут в порядок помещение.

Кукольный театр имени Вольховского — объект культурного наследия, и поэтому исполнителем всех работ является Государственный научно-производительный центр по охране исторического и культурного наследия. Михаил Быков, директор центра, рассказал, что основные изменения в Большом зале коснутся именно сцены, на ней установят опускающиеся в яму платформы для актеров. Это позволит отказаться от ширм, за которыми обычно прячутся кукловоды, и куклы смогут «ходить» по планшету сцены.

«В центре сцены установят три ряда платформ, которые будут опускать вниз так, как нужно для постановки. Может опуститься только одна платформа, а могут все три на разные уровни, как ступени. В театрах Челябинской области таких механизмов нет, но они встречаются на площадках театральных пространств Москвы, Санкт-Петербурга», — рассказал Михаил Быков журналисту ИА «Первое областное».

В зрительном зале сократится количество мест — раньше их было 198, а теперь станет 176. Как объяснил директор театра кукол, перепланировку пришлось сделать ради соблюдения правил пожарной безопасности.

«Зал будет удобным для зрителей, специально для нас подрядчик разработал модель кресла, которая подойдет и взрослому и ребенку», — уточнила директор театра кукол Елена Ильченко.

Ремонт в театре кукол идет уже второй год. В 2020 успели обновить фасад здания, отремонтировать кровлю, систему отопления и электрику. Кроме того, в театре сделали малый зал на 50 мест, раньше его не было.

«Малый зал появился в помещении репетиционного зала. До ремонта мы пускали туда зрителей очень редко. Но сейчас это полноценное сценическое пространство, оно готово на 95%. Мы его держим закрытым, чтобы не летела пыль из фойе», — добавила Елена Ильченко.

Строительную площадку сегодня осмотрели заместитель губернатора Михаил Евдокимов и министру культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. По их словам, первых зрителей челябинский театр кукол может принять уже в октябре 2021 года.

«Губернатор выразил пожелание, чтобы театр кукол открылся уже в этом году, хотя открытие было запланировано только на 2022. Но наши строители очень постарались, и зрительская часть будет запущена в октябре этого года. Точной даты назвать пока не можем, скрестим пальцы и будет надеяться, что все получится», — прокомментировал Алексей Бетехтин, министр культуры Челябинской области.

Напомним, что на реконструкцию театра им. Вольховского потратят порядка 300 миллионов рублей, большая часть средств выделена из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Основные работы по внутренней отделке помещений завершат уже в этом году, а в 2022 году займутся благоустройством территории вокруг здания.

Отметим, что пока в здании театра идет ремонт, труппа кукольного работает в Доме культуры ЧЭРЗ. В августе на сцене ДК состоялась премьера спектакля «Любовь и голуби».