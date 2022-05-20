В челябинском Театре кукол поставили семейную сказку про мышь Гликерию

Мировая премьера состоится в малом зале обновленного театра

Александр Борок и Захар Давыдов

«Это очень сценичная сказка, даром что малоизвестная. В инсценировке ее пришлось серьезно переделать: в книжке много дополнительных персонажей, которые на сцене не появятся. Наша версия получилась пандемийная: Гликерия дома одна или в компании странных существ. Но мы не будем раскрывать всех тайн до премьеры. Кстати, самой Дине Сабитовой наша версия развития событий понравилась. Жаль, на премьеру приехать она не сможет, живет в Коста-Рике»,

— уточняет режиссер Александр Борок.

Эта куколка не закончена: мордочку еще предстоит расписать

«Сперва мы хотели напечатать одинаковых мышек на 3D-принтере. Но после опытного образца от этой идеи отказались. Оказалось, это дороже, чем мастерить вручную. Да и поменять конструкцию куклы из папье-маше достаточно просто, а вот пластик уже не доработать. Куколки хоть и одинаковы с лица, в остальном разные: есть мышка в своем любимом полосатом платье, есть в шляпе, а есть и вовсе на лыжах»,

— рассказывает Захар Давыдов.

В челябинском Театре кукол — первая премьера после переезда в обновленное историческое здание. В малом зале (которого раньше и вовсе не было) поселилась мышка Гликерия. У нее тут двухэтажные апартаменты с пианино, холодильником, телефоном и библиотекой под крышей.Спектакль создается по книге Дины Сабитовой «Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни». Книжка вроде совсем детская и подходит для чтения малышам на ночь. На самом деле история написана для подростков: Гликерия меняет имя, недовольна хвостом, чувствует себя одинокой и очень самокритична. А еще она учится дружить с собой, искать призвание и радоваться любым мелочам, даже если это просто красивые конфетные фантики. И кажется, что в монологах этой необычной мышки есть все то, что мы хотим сказать детям или услышать сами, но не можем подобрать слова. Челябинская премьера отмечена маркировкой 6+, но спектакль идеально подходит для семейного просмотра.В малом зале сцены нет — все события разворачиваются в доме Гликерии. Тут она хозяйка — наигрывает на пианино, читает белые стихи, крутится перед зеркалом и ищет в холодильнике что-нибудь вкусное. Но потом события начинают закручиваться, и вот мышка уже рассекает на велосипеде, общается с сырным духом и смотрит телевизор (не упустите момент, это очень смешно!). Каждая сценка сопровождается авторской музыкальной подложкой или душевной песенкой, которую маленькие зрители вряд ли узнают, а вот взрослые ностальгически вздохнут.Над спектаклем работает слаженное трио — режиссер Александр Борок, художник Захар Давыдов и композитор Андрей Занога. Вместе они сделали большую часть репертуара кукольного, включая последние премьеры вроде «Петрушки», «Бибигона» или «Полонеза Огинского». Инсценировка Театра кукол — первая для книги Сабитовой, так что можно сказать, что челябинская премьера — мировая.Кукол для спектакля готовили долго, работа получилась кропотливая. Одних только мышек создано восемь в разных нарядах. Образ персонажа художник Захар Давыдов придумал сам. Но некоторые детали взяты напрямую из книжки. Например, любимое платье Гликерии — с полосатыми рукавами.Премьера спектакля «Мышь Гликерия» назначена на 21 и 22 мая. Билетов вы уже не достанете: в малом зале не так много мест. Но сказку покажут в июне, 25-го и 26-го числа, билеты уже в продаже.А пока сочиняйте белые стихи и вспоминайте песенки про лыжи у печки, чайник, шишечку и одиночество.