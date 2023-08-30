В Челябинском театре кукол поставили первый спектакль для младенцев

Зрители могут не уметь ходить и разговаривать, но могут участвовать в постановке

«Мы создаем спектакль, в котором не будет ни одного слова. Нашему маленькому зрителю не так важна вербальная основа, как зрительная и музыкальная. Мы предполагаем, что любой малыш, если захочет, может протопать или проползти на сцену и поучаствовать в действии. Мы специально сделали очень красивую и мягкую площадку. Можно общаться с куклами, дергать их, пробовать играть на музыкальных инструментах — спектакль будет сопровождаться живой музыкой, создаваемой массой инструментов: глюкофон, трещотки, треугольники, колокольчики…»

— рассказал на пресс-конференции режиссер Александр Борок.