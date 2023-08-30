Главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок поставил спектакль «Семья» для самых маленьких зрителей — от одного года. Премьера «Семьи» состоится 2 и 3 сентября на малой сцене театра.
«Мы создаем спектакль, в котором не будет ни одного слова. Нашему маленькому зрителю не так важна вербальная основа, как зрительная и музыкальная. Мы предполагаем, что любой малыш, если захочет, может протопать или проползти на сцену и поучаствовать в действии. Мы специально сделали очень красивую и мягкую площадку. Можно общаться с куклами, дергать их, пробовать играть на музыкальных инструментах — спектакль будет сопровождаться живой музыкой, создаваемой массой инструментов: глюкофон, трещотки, треугольники, колокольчики…» — рассказал на пресс-конференции режиссер Александр Борок.
Это первая экспериментальная постановка Театра кукол для аудитории такого нежного возраста. В малом зале всего 15 мест для мам и малышей. Создатели спектакля еще и сами не знают, как поведут себя такие молодые зрители, поэтому на всякий случай решили разрешать им все, даже спать и отвлекаться. Пока в афише заявлено только два премьерных спектакля беби-формата.
Музыку на сцене будут исполнять композиторы и актрисы театра Елена Блажеева и Елизавета Борок.
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