В челябинском театре кукол покажут «Собачку Соню»

Спектакль понравится не только детям, но и взрослым, уверяет режиссер

Веселый нрав, ум, наивность, любопытство и обаяние буквально написаны на милой мордочке Собачки Сони из рассказов Андрея Усачева, которые оживили для челябинцев артисты Кукольного театра. Уже завтра спектакль покажут зрителям. Какая она Собачка Соня по-челябински, читайте в репортаже ИА «Первое областное».





Главная героиня спектакля — маленькая собачка Соня, которая познает мир. Хозяином очаровательной и непосредственной «королевской дворняжки» стал скромный, терпеливый интеллигент Иван Иваныч Королев. Они живут вместе в однокомнатной, но просторной квартирке, где есть все самое нужное, по мнению хозяина: диван, дверь и холодильник.





Иван Иваныч каждый день уходит на работу, а Соня остается одна и, в попытках себя чем-то занять, попадает в забавные истории. Главное, что из каждой неурядицы, щенок выносит ценный урок.





Режиссером и автором инсценировки выступил Александр Борок.

«Книжка вообще головусносительная, дети от нее в восторге просто. Было очень много запросов на этот спектакль и естественно мы пошли на поводу у зрителя и сделали спектакль по этой книге», — говорит режиссер.





По словам Александра Борока, главная героиня так цепляет зрителя, потому что она похожа на ребенка и все ее действия настолько узнаваемы, как будто взяты из повседневной жизни.





Над созданием ярких персонажей работала художник Елена Хохлович, именно она наделила героев уникальными чертами. Соня предстает перед нами непосредственной, рассеянной, немного растрепанной и заводной. Ее хозяин же, напротив, спокойный, добрый и умеющий относиться к любой ситуации с юмором.





Музыку для «Собачки Сони» создал столичный композитор Андрей Занога. А консультант по пластике Дмитрий Усков помог разработать уникальный пластический стиль для актеров. К слову, в постановке задействованы талантливые артисты театра: Николай Архипов, Мария Ахмедова, Наталья Балдина, Елена Дрыгина, Арина Згурская, Виталий Пилипенко и Марианна Тарасова.





Премьерный показ состоится уже завтра в театре кукол им. Вольховского, также постановку можно будет увидеть 9 и 11 февраля.







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Материал создан ИА «Первое областное»