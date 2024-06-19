В Челябинском театре кукол оживут древнегреческие мифы

Главное — не смотреть горгоне в глаза

Театральный сезон в Театре кукол имени Вольховского в Челябинске завершается очередной премьерой — спектаклем «Медуза горгона». На сцене представят один из самых известных мифов Древней Греции о потере красоты, судьбе изгоя и жизни ужасного монстра, обращающего людей в камень одним лишь взглядом.

Автор постановки — режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев — работал с челябинским театром не в первый раз. Зрителю он знаком по спектаклям «Гуси-лебеди», «Муха-цокотуха», «Каштанка» и «Приключения барона Мюнхгаузена». На этот раз мастер взялся за переработку мифологии.

«Я благодарен Челябинскому театру кукол за то, что он принял мою идею к постановке. Это история о Пути героя и Судьбе. Мы не знаем промысла Божьего, и часто бывает так, что ужасные на первый взгляд вещи могут служить высокой цели. Так что в глобальном смысле наша история будет про любовь и подвиг, который совершается во имя любви», — поделился режиссер.

Премьера состоится 7, 10, 11, 12, 13 и 14 июля. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет.