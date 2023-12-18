В Челябинском театре кукол отметили юбилей Валерия Вольховского

Театр носит имя режиссера с 2006 года

Челябинский театр кукол отметил 85-летний юбилей режиссера Валерия Вольховского. В его честь в театре наполнили гелием и раздали зрителям 85 воздушных шаров с его портретом.



38-летнего Валерия Вольховского пригласила на должность главного режиссера директор Театра кукол Людмила Авсянникова, которую не смутила репутация «очень неудобного человека, сменившего несколько театров». Это было в 1977 году.

«Он привел на сцену большую драматургию, практически каждый его спектакль становился событием в духовной жизни города и далее везде. Позже историки и театральные критики назовут десятилетие с 1977 по 1987 год золотым веком челябинского театра кукол», — говорится в официальном релизе.

«Всю жизнь не признавал границ театра кукол, отстаивая взгляд на него как на самостоятельное искусство, имеющее свою поэтику и видение мира. В каждом спектакле он искал особый язык для диалога со зрителем. И может быть, поэтому крайне редко давал интервью, вступал в отрытые беседы и рассуждения вокруг того, что делает. Он считал, что спектакль и есть высказывание в самом глубинном смысле слова»,

— считает театральный критик и историк театра Анна Некрылова.

Актеры театра, работавшие с Валерием Вольховским, вспоминают, как поначалу было трудно перестроиться на взрослый репертуар, выйти из-за ширмы на сцену, как главный режиссер заставил труппу поверить, что она может многое, как у театра появился взрослый, думающий, интеллигентный зритель. Театралы наверняка помнят легендарные спектакли Валерия Вольховского «Соломенный жаворонок, «Процесс над Жанной д’Арк», «Маленький принц», «Карьера Артуро Уи, которой могло и не быть», «Мертвые души», «Аистенок и Пугало». Последний до сих пор остается в репертуаре театра и всегда идет с аншлагом.

Вольховский считал, что в спектакле, как и в жизни, нужно вскрывать конфликт. «Я не могу ставить спектакль о любви, а буду ставить о тех, кто эту любовь погубил. Также не могу ставить спектакли о мире, о чистоте или герое. Я могу говорить о тех, кто нарушает мир, разжигает рознь, о тех, кто пачкает нашу жизнь», — говорил он.



Традиции, заложенные Вольховским, сильны в театре и по сей день. Каждые два года в Челябинске проходит Международный фестиваль взрослых кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок».