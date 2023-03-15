В Челябинском театре драмы состоялась премьера «Дома Бернарды Альбы»

Спектакль по пьесе Федерико Гарсии Лорки в театре поставили впервые

«Для меня это история о попытке отнять естественную жизнь, о попытке подчинить природу правилам и устоям. Страшно, что Бернарда делает со своими дочерьми. Но она делает это из любви. Пусть надломанной и больной, но уж какая есть. Она подчинена своему женскому разочарованию: мне мужчины делали больно, и я своих девочек в этот жестокий мир не отдам. Но жизнь все равно прорывается, сладкая, манкая, природная»,

— поясняет свой замысел Дарья Догадова.

«Сегодня нам представили еще одну замечательную пьесу Дарьи Догадовой по произведению Федерико Гарсии Лорки. Дарья — очень перспективная молодая девушка, ей всего 25 лет, а она уже ставит вторую драму. Многие помнят „Безымянную звезду“, которая получила оглушительный эффект. Мы Дарью поддерживаем и уверены, что ее новый спектакль будет иметь долгую и интересную жизнь на сценах нашего драматического театра»,

— поделилась впечатлениями Ирина Текслер.