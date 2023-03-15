Спектакль о жизни женщин в испанской деревне XVIII века поставила молодой режиссер Челябинского театра драмы имени Наума Орлова Дарья Догадова.
Лорка со свойственной ему пылкостью и страстью посвятил свою последнюю пьесу бесправным и униженным женщинам, вынужденным подчиняться диким социальным устоям. Под гнетом этих общественных законов подавляется их естественное, природное и чувственное. Театры во всем мире ставят эту пьесу последние 80 лет, несмотря на то, что позиции женщин в социуме за это время существенно укрепились.
Дарья Догадова видит в этой истории драму материнства и гипертрофированной опеки.
«Для меня это история о попытке отнять естественную жизнь, о попытке подчинить природу правилам и устоям. Страшно, что Бернарда делает со своими дочерьми. Но она делает это из любви. Пусть надломанной и больной, но уж какая есть. Она подчинена своему женскому разочарованию: мне мужчины делали больно, и я своих девочек в этот жестокий мир не отдам. Но жизнь все равно прорывается, сладкая, манкая, природная», — поясняет свой замысел Дарья Догадова.
Премьеру в Театре драмы посетила общественный деятель, руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.
«Сегодня нам представили еще одну замечательную пьесу Дарьи Догадовой по произведению Федерико Гарсии Лорки. Дарья — очень перспективная молодая девушка, ей всего 25 лет, а она уже ставит вторую драму. Многие помнят „Безымянную звезду“, которая получила оглушительный эффект. Мы Дарью поддерживаем и уверены, что ее новый спектакль будет иметь долгую и интересную жизнь на сценах нашего драматического театра», — поделилась впечатлениями Ирина Текслер.
Спектакли пройдут на малой сцене театра 15 и 16 марта. Большая сцена с сентября закрыта: в театре начался капитальный ремонт.
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