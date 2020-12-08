В Челябинском театре драмы состоится премьера спектакля «Дикая утка»

Знаменитую пьесу поставил известный питерский режиссёр Денис Хуснияров.

Знаменитая ибсеновская пьеса, которую ставят на мировых подмостках с конца ХIХ века, заинтересовала питерского режиссёра Дениса Хусниярова, хорошо известного челябинским зрителям. Его «Пять вечеров» по пьесе А. Володина и «Шинель» по мотивам повести Н. Гоголя давно в репертуаре драматического театра и идут с большим успехом. «Шинель» даже вошла в лонг-лист Российской национальной театральной Премии «Золотая маска» как один из наиболее заметных спектаклей сезона 2017–2018.

«Дикая утка» написана Генрихом Ибсеном в 1884 году, но с тех пор вопросы, которыми задавался драматург, остаются, как ни странно, волнующими и погружают во фрустрацию. Банальный сюжет, в котором запутались два семейства, и выяснение некой правды об истории отношений немолодых уже людей приводят к трагическому финалу. Ибсена вообще трудно назвать позитивным автором. Как проживает эти смыслы челябинская труппа, вдохновлённая Денисом Хуснияровым, увидим на этой неделе.

Премьерные спектакли состоятся в театре драмы 11 и 12 декабря.