В челябинском театре драмы сезон откроется премьерой молодого режиссера

Новый спектакль зрителям покажут 28 сентября

Старейший театр Челябинска (да что там, всего Южного Урала) сезон открывает в конце сентября. В этом году театр драмы имени Наума Орлова отмечает столетний юбилей. Формально, праздничный сезон закончился в мае 2021 — на сцене драмы поставили несколько громких премьер, запустили уникальные театральные экскурсии и видео-проекты. На деле день рождения театр будет отмечать 9 декабря, поэтому настроения в коридорах драматического самые радужные. Мы поговорили с Еленой Петровой, директором театра о планах на сезон и юбилейных задумках.



Здание театра разработали семь архитекторов, а строили диковинный проект девять лет! Фото из дневника Юрия Латышева

Впервые за сорок лет

Самое главное, по словам директора, что к дате юбилея закончится капитальный ремонт фасада. Здание театра — объект культурного наследия, его стены и литые скульптуры — предмет охраны. Сейчас фасаду возвращают былую красоту с помощью плиток коелгинского мрамора. А в мастерских каслинского завода восстанавливают литье и панно. Вернут на место скульптуры: в арках входов располагались фигуры Пушкина, Маяковского, Горького, Островского, Шекспира и Чехова.



Скульптуры, панно из каслинского литья являются предметами охраны культурного наследия. Сейчас их восстанавливают по архивным снимкам. Фото из журнала Юрия Латышева

Пожалуй, горожане помнят только Пушкина, все остальные скульптуры «покинули» свои постаменты в лихие девяностые. Восстановят и сюжетные панно с фрагментами пьес. При этом мастера доделают фрагмент, который не был закончен в 1982, к открытию театра. Это сцены из шекспировских постановок «Ромео и Джульетта» и «Гамлет». После завершения реконструкции порталы здания театра будут выглядеть точь в точь как на архивных фотографиях.



Когда деревья были маленькими, а здание театра одним из самых высоких в Челябинске. Фото из журнала Юрия Латышева

Министерство культуры РФ и губернатор Алексей Текслер сделали для театра еще один подарок: в 2022 начнется капитальный ремонт внутренних помещений театра. Все коммуникации и даже лифт (а вы знали, что в драме 9 этажей?!) не ремонтировали со дня открытия. Кроме того, для театра разработали проектно-сметную документацию на техническое переоснащение. Это значит, что с будущим бюджетом театр сможет полностью обновить сценическое оборудование.

«У нас барахлит круг кольцо, и зрители уже замечают. Нужно обновить механизмы сцены, кулис. Мы знаем, что в зале есть звуковые ямы: кто-то из зрителей сетует, что плохо слышно, а кто-то наоборот, считает что звук слишком громкий. А с новыми звуковыми системами сможем это выровнять. Световое оборудование, подъемные механизмы. Да даже сам пульт! У нас раритет, произведенный еще в 70-е годы. Когда к нам приезжают артисты на гастроли, они на этот пульт как на музейный экспонат смотрят. Так что мы очень рады этому подарку, возможности ставить новые необычные спектакли», — делится мечтами Елена Петрова.

Не проСТО театр

В юбилейном сезоне в драме появилось много новых проектов для зрителей. И эти проекты разворачиваются в полотно праздничных событий. Первым и самым необычным подарком для зрителей стала театрализованная история «10000 шагов по театру», где гостям показывают истории спектаклей, закулисье и самые тайные уголки (например, чердачную лестницу за крошечной дверцей, которая ведет в сценическую мастерскую). Плюс, продолжит работу Академия театрального зрителя.

«В прошлом сезоне проект был закрытый. Мы набирали группу и на занятия ходили только те, кто успел записаться на старте. А теперь присоединиться к Академии можно будет в любой момент, так что следите за анонсами», — делится подробностями Елена Петрова.

Запланировано и несколько выставок. Вместе с областным архивом, который тоже отмечает столетний юбилей, театр драмы проведет выставку фотографий и документов. На Кировке, в открытой экспозиции будут размещены старинные снимки, афиши, газетные вырезки. Запланированы выставки в пространствах Исторического музея и публичной библиотеки.

Еще один сюрприз для челябинцев — аудиоэкскурсия по городу. Нужно будет скачать звуковую дорожку и отправиться на прогулку, слушая рассказы о старейшем театре в большом городе. В записи участвуют любимые актеры драмы — Николай Ларионов, Борис Петров, молодые артисты.

Гала-концерт запланирован на 9 декабря. В гости ждут режиссеров и актеров из других городов, друзей и партнеров театра. Сценарий этого бенефиса пока не раскрывается.

Новый сезон — новые имена

Первый спектакль, который покажут зрителям 28 сентября — премьера молодого режиссера Дарьи Догадовой. В работу зашла «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна.



Макет первых сценографических решений спектакля «Безымянная звезда»

«Это история о любви, о возможностях, о мечтах. Проект Дарьи заинтересовал нашу команду, над спектаклем работают лучшие специалисты. Сценографию разрабатывает Николай Слободяник, костюмы — Елена Хохлович, художник по свету — Тарас Михалевский, композитор — Валерий Истомин. Здорово, что такие мэтры поддерживают молодежь. Вдвойне приятно, что постановка Дарьи Догадовой проводится при помощи федерального гранта Российского фонда культуры на поддержку молодой режиссуры», — замечает Елена Петрова.



А так этот эскиз примеряют на реальной сцене театра драмы

В октябре состоится премьера на малой сцене — актеры Анна Силина и Роман Чирков ставят пьесу Мартина Макдонаха «Сиротливый запад». Это их первая режиссерская работа, своего рода эксперимент, на то она и малая сцена. Свои силы этот дуэт продемонстрировал на творческой экскурсии «10 000 шагов».

В декабре ожидается кабаре-спектакль «12 стульев». С этим проектом в театре снова проявится Илья Архипов из Санкт-Петербурга (он уже ставил для театра, например, мюзикл «Снежная королева» в прошлом сезоне, — прим. ред). Весной свою новый спектакль представит главный режиссер театра, Александр Зыков. У него в планах поставить «Женитьбу» Гоголя. И весной же будет необычная постановка чеховских «Трех сестер». За работу возьмется Марк Букин, молодой режиссер из «Театр театра», города Пермь. Он занимается в лаборатории Бутусова, руководит малой сценой пермского театра, заряжен на эксперименты и работу«, — Елена Петрова описывает знакомство с новым режиссером, который приезжал в челябинский театр на прошлой неделе.

Пять премьер — это только предварительный план. Пока все силы труппа театра бросит на подготовку к юбилею и завершение гастрольного тура по области. Артисты драмы дают театрализованные концерты в домах культуры и областных сценах. Сюжет концертов фантастический: зрителям предлагают представить, будто много лет назад вместе столичного киноцентра был создан «Челфильм», главные советские фильмы снимают на Южном Урале, а на первых ролях — актеры театра драмы.

А прямо сейчас труппа театра драмы имени Наума Орлова отправляется в Нижний Новгород, знакомить тамошнюю публику со своими лучшими спектаклями.