В Челябинском театре драмы репетируют новогодний мюзикл

Сказку о картонном городе ставит режиссер и хореограф из Перми Ирина Ткаченко

«Площадь картонных часов» — так называется новый новогодний мюзикл, премьеру которого готовят в Театре драмы имени Н. Орлова к новогодним каникулам. Премьера состоится 22 декабря на сцене ДК автомобилестроителей (Миасс), 3 января — в Театре ЧТЗ (Челябинск).



Это музыкальная история композитора Евгении Терёхиной по одноименной сказке Леонида Яхнина о том, как живут жители картонного города, на центральной площади которого установлены картонные часы. Здесь живут мастера, дети, собаки и разбойники. Поэтому спектакль будет веселым, трогательным, искренним и местами страшным, но дружба и любовь все равно победят нехороших недругов.



Ставит новогоднюю сказку с актерами Театра драмы режиссер и хореограф из Перми Ирина Ткаченко. 6+

