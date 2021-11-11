В Челябинском театре драмы отменили сразу пять спектаклей

Все постановки были запланированы на вторую половину ноября

«Мы готовим юбилейный вечер в честь столетия театра 9 декабря и поняли, что нам просто не хватает времени. Очень много работы, многое нужно успеть сделать. Этим вызвана отмена спектаклей»,

— пояснила Елена Анатольевна Первому областному информационному агентству.

Кроме того, Елена Петрова упомянула, что в театре к концу декабря готовится премьера «12 стульев».





Сообщение об отмене спектаклей появилось в официальных пабликах Челябинского театра драмы. Отменены спектакли «Дикая утка», «Леди на день», «Голодранцы-аристократы», «Тринадцатый номер», «Бешеные деньги». Зрителям предлагают вернуть билеты или поменять на другие спектакли.На вопрос, с чем связано такое нестандартное решение, ответила директор Театра драмы Елена Петрова:По неподтвержденной и неофициальной информации, зрители просто не успевают получить QR-коды, без которых не попасть на спектакли, и вынуждены сдавать билеты. В первых числах ноября несколько спектаклей было отменено и в Челябинском театре оперы и балета. В пресс-службе театра объяснили, что отмена была связана «с внутренним графиком работы и перестановкой репетиций».