В Челябинском театре драмы имени Н. Орлова открывают сезон спектаклем питерского режиссера Анатолия Праудина «Дачники» по пьесе Максима Горького.
В сюжете явно есть отсвет чеховской фабулы: дело происходит за городом, на даче (как понятно из названия), незадолго до октябрьского переворота 1917 года. Интеллигентная публика предсказуемо проводит время в рефлексиях и возлияниях. В основном им очень скучно. И вот однажды, чтобы развлечься, они придумывают сельский театр.
«Сюжет актуален и в наше время. Мне хотелось показать вот это расслабленное состояние, когда мы не реагируем, в каком напряжении находится страна, продолжаем пить пиво и наслаждаться пением птиц. Мы на даче», — так объяснил режиссер Анатолий Праудин выбор драматургического материала.
Отдельного внимания заслуживают декорации, над которыми работали полтора месяца: они создают невероятно теплую, милую и комфортную дачную атмосферу, которую нарушает, пожалуй, остов дома из прогнивших досок. Обозначение несуществующего поместья.
Первую премьеру нового театрального сезона сыграют дважды: 20 сентября в ДК ЧТЗ и 23 сентября в ДК железнодорожников. 16+
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