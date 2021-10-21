В Челябинском стендап-баре выберут комиков для «Открытого микрофона» в Москве

Стендап-бар Brewki открывает новый сезон «Открытого микрофона», лучшие участники смогут выступить в столице

В челябинском стендап-баре Brewki 21 октября пройдет первая техническая вечеринка «Открытого микрофона». Здесь челябинские комики расскажут свои лучшие шутки и выложатся на полную, ведь самые смешные получат возможность выступить на «Открытом микрофоне» в Москве в 2022 году. Сбор гостей — в 19:30, выступления начнутся с 20:00. Вход на техническую вечеринку свободный, нужно только забронировать стол по телефону +7-982-287-42-48.



Сразу после «Открытого микрофона» на сцене бара начнется Roast Battle, или просто «прожарка». Это формат, в котором два комика шутят... друг над другом. Причем шутки могут быть любыми — можно сыпать грубости, а можно заваливать комплиментами, единственное условие — чтобы было смешно. Начало — в 22:00, билет на «прожарку» — 100 рублей.

22 октября в Brewki bar во второй раз прогонят новый формат — «Очень черный квиз», где шутят уже не комики, а зрители, причем шутки на очень острые темы, о которых говорить не принято. Зрители смогут дать волю внутренним демонам и посмеяться (мы надеемся). Начало — в 19:00, билет — 300 рублей.

23 октября на сцене стендап-бара уже традиционный формат «Концерт на троих»: три опытных челябинских комика, которые занимаются комедией уже не первый год, расскажут свои шутки. Организаторы обещают отличный концерт для фанатов классического стендапа. Начало — в 20:30, билет — 200 рублей.

24 октября вновь пройдет открытый микрофон, но в нем комиком может себя почувствовать любой. Можно написать монолог в несколько шуток и выступить перед живым зрителем, нужно только заранее записаться. Если будет смешно — вы справились на ура, если нет — нужно докрутить и можно пробовать снова. Запись для зрителей и комиков проходит в группе во «ВКонтакте» бара. Начало — в 21:00, билет — 100 рублей.

Все события этих выходных —тут.