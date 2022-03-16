В челябинском стендап-баре пройдет концерт в поддержку приюта «БиМ»

Это второй благотворительный концерт Brewki Bar в пользу бездомных собак

17 марта в челябинском стендап-баре Brewki пройдет благотворительный стендап-концерт. Второй год его устраивает студенческий совет ЮУрГУ. Все деньги за билеты пойдут на поддержку челябинского приюта для животных «БиМ».



Благотворительный концерт проходит в Brewki bar уже во второй раз. Идея впервые пришла студентам из Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ в 2020 году, но из-за ковидных ограничений устроить такой вечер получилось только через год. 17 марта благотворительный стендап пройдет во второй раз.

«В приюте больше двухсот животных. Кто-то из них пострадал от злых людей, а от кого-то просто отказались хозяева. Такие концерты нужны, чтобы показать, что мы можем вместе делать добро», — рассказывают организаторы из Института медиа ЮУрГУ.

Зарегистрироваться на концерт нужно заранее, билет — 100 рублей. Деньги пойдут на лекарства, еду и другие необходимые собакам вещи.

Сбор гостей в Brewki bar 17 марта в 19:00, начало — в 20:00.