В челябинском Академ Риверсайде появилась скульптура собаки, которая убирает сама за собой

Жильцы уже придумали ей имя

Во дворе дома по ул. Университетская Набережная, 62 появился необычный арт-объект — бетонная собака, которая сама убирает за собой. Выглядит пес весьма импозантно — в пальто и кепке. Идея скульптуры целиком принадлежит управляющей компании «Домоуправ», которая обслуживает район.



Фото: паблик района Академ Риверсайд во «ВКонтакте»

По словам жильцов, похожий арт-объект стоял во дворах зимой, слепленный из снега и льда. А теперь собака отлита из бетона.

В управляющей компании заявляют, что так хотят привлечь внимание жильцов к проблеме личной ответственности за выгул собак. На территории района установлены специальные урны с мешочками, но владельцы собак не желают ими пользоваться.

Жители района инициативу встретили неоднозначно. Кто-то восторженно смеется и придумывает собаке имя вроде Сэр Собакевич или Тяп Тяпыч, а кто-то считает, что управляющая компания напрасно тратит деньги на подобное «искусство».

В ближайшее время копии скульптуры установят еще в двух дворах Академ Риверсайда.

