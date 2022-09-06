В челябинском парке в День города пройдет рок-фестиваль

Рассказываем про хедлайнеров

В парке Гагарина 10 сентября состоится фестиваль «В ритме рока». На сцене у фонтана выступит больше 20 команд Южного Урала. Хедлайнером фестиваля станет группа «Вето» — златоустовская команда, которая перебралась в Москву и сейчас покоряет столицу.



Фестиваль стартует в 12:00. Группы будут по очереди выходить на сцену и исполнять авторские треки или каверы. В списке участников — свердловские команды «Самый странный сюжет» и «ТиТ», группа «Действуй!» из Перми, а также челябинские рок-банды: «Крики Бабочек», Soulsplit, Furry Polly и Synthetic Rabbit. Выступить также планирует одна из звезд прошлого фестиваля — группа «Гаврилов».

На сцене фестиваля проведут эксперимент — панки миасской группы «Апофеоз» сыграют вместе с балалаечниками из коллектива IS NOT ethnoband.

Также на фестивале организуют прямую трансляцию в соцсети, поэтому следить за концертом смогут и те, кто не пошел в парк.

Концерт планируют закончить до 22:00, чтобы зрители успели посмотреть салют. О том, какие еще мероприятия проведут в День города, читайте в афише.

Как прошел фестиваль «В ритме рока» в прошлом году, мы рассказывали в репортаже.