В челябинском парке Пушкина установили вендинговую кормушку для белок

Аппарат выдает горожанам порции орехов, которые можно отдать зверькам

В городском саду им Пушкина в Челябинске установили новую кормушку для белок. Это вендинговый аппарат с орехами, который принимает оплату банковской картой.



В кормушке можно выбрать кедровые или лесные орехи и отдать их белкам, которые сейчас активно пополняют свои запасы пропитания на зиму. Орехи — идеальная еда для грызунов, а хлеб, сушки, печенье, которым обычно их кормят горожане, — нежелательное угощение, которое может навредить зверькам.

На боковой стороне автомата нанесли памятку, чем кормить грызунов можно, а чем нельзя.

Это не первая подобная кормушка в Челябинске. В парке Гагарина есть аппарат, который выдает корм для уток. Такие кормушки активно устанавливают и в других городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.