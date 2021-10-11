В челябинском парке проведут конкурс деревянной скульптуры

Участники вырежут статуи с помощью бензопил

В четверг, 14 октября, в Саду Победы начнется фестиваль-конкурс деревянной скульптуры «Уральский характер». Участники съедутся в челябинский парк со всей страны, чтобы вырезать статуи из больших бревен. Мастера будут работать бензопилами и другими инструментами под открытым небом у главной сцены парка, и за процессом смогут наблюдать прохожие. Как сообщили организаторы фестиваля, тема конкурса этого года — советский кинематограф.



«Участники вырежут героев или сцены из фильмов советского периода. Все работы станут экспонатами новой аллеи Сада Победы под названием «Парк советского периода», — объяснили представители фестиваля «Уральский характер».

На создание статуй дается два дня. В конкурсе участвуют команды из двух человек, и по правилам один из членов — опытный мастер, а второй — студент ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского.

Помимо конкурса на площадке 17 октября организуют открытую мастерскую. В зоне летнего кафе для взрослых и детей проведут столярные мастер-классы, а рядом развернется ярмарка товаров ручной работы.

Отметим, что фестиваль проводят четвертый год подряд. В 2020 мастера «Уральского характера» украсили скульптурами городской сад им. Пушкина.