В челябинском парке появился детский автогородок с бензоколонкой

Аттракцион подготовила компания «Лукойл»

В городском саду имени Пушкина появился новый аттракцион — детский автогородок с заправочной станцией. О нем рассказала глава Челябинска Наталья Котова.



Аттракцион с имитацией бензоколонки оборудовали на площадке «У Лукоморья». К заправке ведут дорожки с разметкой, знаками, перекрестками. На стенде у заправки прописали цены на бензин. Есть небольшой автопарк: уменьшенные тягач, кабриолет, внедорожник и другие автомобили.

Как сообщает глава города, сейчас аттракцион тестируют. На следующей неделе его обещают открыть, чтобы дети могли кататься по дорогам на игрушечных автомобилях и изучать правила дорожного движения.

Напомним, что аналогичный детский городок в этом году открыли на площади Революции. На площадке дети под руководством сотрудники ГИБДД катаются на велосипедах и самокатах и по ходу изучают правила поведения на дороге.