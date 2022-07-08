В городском саду имени Пушкина появился новый аттракцион — детский автогородок с заправочной станцией. О нем рассказала глава Челябинска Наталья Котова.
Аттракцион с имитацией бензоколонки оборудовали на площадке «У Лукоморья». К заправке ведут дорожки с разметкой, знаками, перекрестками. На стенде у заправки прописали цены на бензин. Есть небольшой автопарк: уменьшенные тягач, кабриолет, внедорожник и другие автомобили.
Как сообщает глава города, сейчас аттракцион тестируют. На следующей неделе его обещают открыть, чтобы дети могли кататься по дорогам на игрушечных автомобилях и изучать правила дорожного движения.
Напомним, что аналогичный детский городок в этом году открыли на площади Революции. На площадке дети под руководством сотрудники ГИБДД катаются на велосипедах и самокатах и по ходу изучают правила поведения на дороге.