С 29 марта в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина открыли новый весенний сезон: работают все аттракционы.
Как сообщили в администрации парка, несмотря на холодную и неустойчивую погоду, сезон в этом году решили открыть немного раньше обычного. До 1 апреля график работы аттракционов с 11:00 до 19:00. В субботу все откроется на час раньше.
В тестовом режиме заработали и аттракционы в горсаду имени Пушкина, хотя официальное открытие запланировано на 1 мая. Сотрудники горсада пояснили Первому областному информагентству, что в выходные карусели уже работали, потому что было тепло, и «арендаторы сами решают, когда им открываться».
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