В челябинском парке Гагарина запустили аттракционы

В парке Пушкина — тоже, но неофициально

С 29 марта в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина открыли новый весенний сезон: работают все аттракционы.



Как сообщили в администрации парка, несмотря на холодную и неустойчивую погоду, сезон в этом году решили открыть немного раньше обычного. До 1 апреля график работы аттракционов с 11:00 до 19:00. В субботу все откроется на час раньше.



В тестовом режиме заработали и аттракционы в горсаду имени Пушкина, хотя официальное открытие запланировано на 1 мая. Сотрудники горсада пояснили Первому областному информагентству, что в выходные карусели уже работали, потому что было тепло, и «арендаторы сами решают, когда им открываться».

