В челябинском парке Гагарина прошел патриотический концерт «Zа Россию»

На сцене выступили оркестр Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и челябинские коллективы

15 июля в челябинском парке имени Гагарина прошел концерт в рамках музыкального-патриотического марафона «Zа Россию». На летней сцене выступили оркестр Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и челябинские коллективы.







Марафон «Zа Россию» — это серия выступлений в поддержку специальной военной операции на Украине. В Челябинске посмотреть концерт и поддержать участников спецоперации собралось более пяти тысяч человек.





Это второй концерт марафона «Zа Россию» в Челябинске. Первый прошел 29 апреля на площади Революции, на нем выступали создатель группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр и рок-группа «7Б».