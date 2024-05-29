В челябинском парке Гагарина отпразднуют Сабантуй 8 июня

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа

В Челябинске в ЦПКиО имени Гагарина в субботу, 8 июня, пройдет Сабантуй — «праздник плуга» и национальных традиций татарского и башкирского народов. Гостей ждут интересные конкурсы, концерты, подворья с национальными юртами и выставкой предметов быта, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Празднование развернется сразу на нескольких площадках. Поклонники спорта смогут увидеть куреш — традиционный вид борьбы тюркских народов, занесенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, а также принять участие в различных соревнованиях. В программе заявлены также мастер-классы, танцы, национальные игры и концерт с участием вокальных и хореографических коллективов Южного Урала, Татарстана и Башкирии.

Окунуться в национальную атмосферу помогут также выставка предметов быта братских народов и подворья.

«Сабантуй проводится в честь окончания весенних полевых работ и называется также праздником труда и праздником плуга. Ежегодно проходит на Южном Урале с целью сохранения народных традиций и культуры татарского и башкирского народов, а также эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения», — уточнили в мэрии.

Начало праздника в 12:00. Вход свободный.

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