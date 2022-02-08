В Челябинском пабе пройдет встреча любителей сериалов

В «ФортеПьяно» будут смотреть сериал «Как я встретил вашу маму»

9 февраля в баре «ФортеПьяно» пройдет встреча любителей сериалов «[Се]реальность». В баре покажут культовый сериал «Как я встретил вашу маму» и устроят викторину на знание сериальной классики.



Организатором вечера станет Рифат Абдрашитов — заведующий сектором публичной библиотеки и один из организаторов Книжной ярмарки и РыжегоФеста.

Этом же вечером пройдет лекция выпускницы факультета лингвистики ЧелГУ, которая сейчас живет в Будапеште, ее диплом был как раз посвящен сериалу «Как я встретил вашу маму» и «исследованию прецедентных феноменов» в нем.

Еще одним онлайн-гостем станет переводчик Нила Патрика Харриса, который в сериале играл роль Барни Стинсона.

Поучаствовать в викторине и поднять тост за любимый сериал можно будет 9 февраля в 18:30 в баре "ФортеПьяно"