В челябинском театре спели «Трус не играет в хоккей» для российских спортсменов в Пекине

Таким образом артисты решили поддержать сборную России на Олимпиаде

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Артисты челябинского оперного театра им. Глинки поддержали российских хоккеистов, участвующих в Олимпиаде в Пекине. Солисты труппы оперного исполнили «Трус не играет в хоккей» под игру на рояле. Яркое видео выложили в соцсети театра.



«Культура и спорт едины! В эти дни вся Россия прильнула к экранам телевизоров, с трепетом следя за выступлением наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Артисты нашего театра не исключение. Болеем за наших!» — объясняют в оперном.

Песню исполнили Дмитрий Никитин, Алексей Пьянков, Андрей Сартаков, Александр Сильвестров, а также Дарья Аброськина, Наталия Быстрик, Екатерина Чебыкина.

Напомним, что в среду, 16 февраля, сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, обыграв Данию со счетом 3:1. Полуфинал состоится 18 февраля.