В Челябинском оперном театре повесили новый занавес, сшитый в Петербурге

На украшения мастера потратили 600 км нитей

Во вторник, 7 декабря, на сцене Театра оперы и балета им. Глинки повесили новый занавес. Процесс занял полдня — бархатная материя весит целых полтонны, и на протяжении нескольких часов инженеры закрепляли занавес, арлекин, задники и крылья. Сотрудники театра собрались в зале, чтобы проверить, ровно ли полы спадают вниз.



Занавес для Челябинского оперного театра изготовили в мастерской Санкт-Петербурга. В качестве материала использован театральный бархат высокой плотности, ткань пропитали специальным огнезащитным раствором. Для вышивки всех узоров потратили 600 км нитей. Чтобы проверить, как занавес выглядит на сцене, в Петербурге его дважды вешали в зале Александринского театра. Все работы заняли у мастеров семь месяцев.

Эскиз занавеса подготовил уроженец Челябинска, московский театральный художник Дмитрий Чербаджи. В разговоре с журналистами Дмитрий признался, что работал над подобным проектом впервые.

«Зал в театре сделан в стиле сталинского ампира, и занавес его повторяет. На материи видны элементы из зала, то же витье, орнаментальная вязь, тот же золотой цвет на красном бархате. Ведь не архитектура делалась к занавесу, а наоборот», — рассуждает художник Дмитрий Чербаджи.

Предыдущий занавес висел в Челябинском театре 40 лет. Сотрудники театра не сомневаются — новая одежда сцены прослужит не меньше. Увидеть новый занавес горожане смогут уже 9 декабря на спектакле «Лебединое озеро».