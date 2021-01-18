В Челябинском оперном театре новый солист из Словакии

Максим Гуртовых приехал из Национального словацкого театра

В труппе Челябинского театра оперы и балета уже 28 января будет новый солист: Максим Гуртовых готовится дебютировать в постановках «Спящая красавица» и «Жизель» (26 февраля). Сам Максим очень рад, что приехал и влился в труппу, когда в репертуаре спектакли с его любимыми партиями.

«Альберт — моя самая любимая партия, одна из первых, которую я исполнил в театре. Она сложна и технически, и драматически, и психологически. Балет «Жизель» мне очень нравится и как артисту, выступающему на сцене, и как зрителю», — делится артист.

Максим Гуртовых прошел обучение в Академии русского балета, неоднократно становился призером балетных конкурсов, работал в Чувашском государственном театре оперы и балета, Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в театре «Кремлевский балет» и Словацком национальном театре.