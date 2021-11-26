В Челябинском оперном театре готовят премьеру новогоднего мюзикла

Сказку «Волшебный посох Деда Мороза» сыграют 27 декабря

В Театре оперы и балета им. Глинки идет подготовка к мюзиклу «Волшебный посох Деда Мороза». За музыкальную составляющую отвечает композитор из Санкт-Петербурга Владимир Баскин. Он уже ставил в театре «Алису в стране чудес» и «Двенадцать месяцев».



Сцену театра превратят в волшебный лес. Почти готовы наряды для Снегурочки и Деда Мороза. Над костюмами и декорациями работает номинант Российской премии «Золотая маска» Елена Вершинина.

«На сцену выйдут любимые с детства персонажи: Леший, Кот Баюн, Снегурочка. „Волшебный посох Деда Мороза“ — это русская сказка, в которой добро побеждает зло и наступает праздник», — отмечает режиссер мюзикла Александра Тихомирова.

Вместе с солистами Театра оперы и балета в спектакле примут участие воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна.

На мюзикл семьи с детьми приглашают с 27 по 30 декабря и с 2 по 9 января. О других новогодних премьерах этого сезона читайте в нашей подборке.