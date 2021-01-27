В Челябинском театре оперы и балета ставят третью «Иоланту»

В апрельской премьере задействованы новые солисты

В костюмерныхЧелябинского театра оперы и балета кипит работа: отшивают роскошные костюмы эпохи Возрождения для героев оперы «Иоланта».

— Мужчины в одеждах средневековых рыцарей, дамы в бархате, парче и органзе, расшитой серебром. Фантазийные головные уборы с растительными орнаментами украшены жемчугом и стразами. Эти костюмы будут очень красивыми! — делится подробностями Елена Сластникова, художник по костюмам.





Кроме того, в опере два новых героя — воздушные белые ангелы с причудливыми крыльями. Такой ход решил использовать режиссер-постановщик Вадим Кейш:



«Ни одного отрицательного персонажа в опере „Иоланта“ вы не найдете, чего нельзя сказать о первоисточнике — пьесе датского поэта Генриха Герца „Дочь короля Рене“. В отсутствии борьбы, конфликта и заключается определенная сложность воплощения этого музыкального произведения на сцене».





Основное действие оперы будет разворачиваться на поворотной сцене, так зрители смогут увидеть живописные горы и средневековый замок, цветущий сад и королевские интерьеры. Художники Антон и Елена Сластниковы признались, что при создании образов вдохновлялись эпохой раннего Возрождения. Поэтому публику ожидает великолепное зрелище, богатое убранством замков с каменными рельефами и золоченым декором. Зрелищности добавит видеоинсталляция, разработанная художником Дмитрием Иванченко.





Добавим, что «Иоланту» на сцене театра оперы и балета ставят в третий раз. Ранее оперу ставили в 1964 и 1986 годах. Причем последний спектакль, режиссером которого выступил заслуженный деятель искусств России Георгий Миллер, продержался в репертуаре 33 года.

В постановке 2021 года участие примут и новые солисты театра: меццо-сопрано Юлия Файзулина и Екатерина Пыжова, тенор Денис Прокопьев и баритон Виталий Савельев готовят оперные партии.

Красивые романсы и арии, королевские виды и саму слепую Иоланту челябинские зрители смогут увидеть и услышать 3 и 4 апреля.